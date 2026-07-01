В Рязани повторно не нашли подрядчика для школы в ДПР 7,7А – желающих строить за 1,5 года и 2,34 млрд нет

На участке старый подрядчик успел начать рыть котлован, завез плиты и забыл КАМАЗ.

В Рязани повторно не смогло найти подрядчика для возведения школы на 1650 мест на улице Шереметьевской, участок 12А. Тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных работ стоимостью 2,343 млрд рублей признан несостоявшимся – на него не поступило ни одной заявки. Процедура завершилась 19 июня.

Это уже вторая неудачная попытка найти подрядчика в 2026 году – предыдущий тендер в апреле-мае также не привлек участников. При этом ни цена контракта, ни сроки не менялись: школу необходимо сдать до 31 декабря 2027 года. Однако с учётом того, что объект до сих пор находится на стадии котлована, перед будущим подрядчиком стоит сложная задача возвести образовательное учреждение с нуля за полтора года.

Информационный щит со старым подрядчиком убрали.

Ранее, в 2025 году, строительство школы начал новосибирский подрядчик ООО «АМТ-Групп». Контракт был заключён на сумму около 2,19 млрд рублей, компания получила аванс в размере почти 483 млн рублей. Однако из-за низких темпов работ и строительной готовности мэрия в одностороннем порядке расторгла контракт.

В Арбитражном суде администрация города требует от «АМТ-Групп» возврата аванса и процентов. А фирма пытается оспорить законность расторжения контракта.