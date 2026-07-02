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НовостиОбщество2 июля 2026 6:47

Школу в ДПР 7,7А в Рязани построит кооператив «Квант» без конкурса

Подрядчика для школы на Шереметьевской определили после двух несостоявшихся торгов
Источник:kp.ru
Строить школу отдали ПК «Квант».

Строить школу отдали ПК «Квант».

В Рязани определили подрядчика для строительства школы на 1650 мест на улице Шереметьевской, участок 12А. Им стал производственный кооператив «Квант».

Контракт заключен без конкурса, поскольку две предыдущие попытки найти исполнителя не увенчались успехом – по окончании срока подачи заявок не было подано ни одной. Информация о заключении контракта размещена на сайте ЕИС «Закупки» 1 июля.

По закону заключение контракта с единственным поставщиком после несостоявшегося конкурса требует согласования с контролирующим органом.

Начальная цена контракта составляла 2 млрд 343 млн рублей. Срок выполнения работ – до 31 декабря 2027 года.