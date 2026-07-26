«Есть лица, которых проверяем…» В сгоревшем стоге сена обнаружили тела двух детей. СК рассказала о деле 1990 года

Глава СУ СК Олег Васильев сообщил о ходе расследования гибели девочек в Рязанской области в 1990 году. Фото: Андрей ДЯТЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области продолжают расследовать уголовное дело 1990 года, когда в Милославском районе обнаружили останки двух девочек. Об этом КП-Рязань сообщил руководитель СУ СК России по Рязанской области Олег Васильев.

«Прошло 36 лет. Есть лица, которые проверяются на причастность к данному преступлению. Некоторые уже ушли в мир иной, но тем не менее работа ведется. Преступления прошлых лет - это достаточно приоритетное направление, все эти дела стоят на контроле», - заверил генерал-лейтенант юстиции.

Известно, что 30 августа 1990 года две малолетние подруги сели в попутный КамАЗ на остановке в Липецкой области и исчезли. 7 сентября того же года у села Потапово Милославского района Рязанской области в остатках сгоревшего стога нашли их останки.

Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал раскрыть преступление в кратчайшие сроки, отметив, что у следователей и криминалистов для этого есть все необходимое.