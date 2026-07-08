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НовостиПроисшествия8 июля 2026 14:08

С 1990 года не могут найти убийц двух девочек. Останки обнаружили в стоге сгоревшего сена в Рязанской области

Бастрыкин потребовал раскрыть убийство двух девочек, останки наши в 1990 году
Источник:kp.ru
Пропавших в 1990 году девочек из Липецкой области в том же году нашли мертвыми под Рязанью

Пропавших в 1990 году девочек из Липецкой области в том же году нашли мертвыми под Рязанью

Фото: Андрей ДЯТЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дело о пропавших 36 лет назад девочках поставили на особый контроль в центральном аппарате СК России. По данным ведомства, 30 августа 1990 года две малолетние подруги сели в попутный КамАЗ на остановке в Липецкой области и исчезли. 7 сентября того же года у села Потапово Милославского района Рязанской области в остатках сгоревшего стога нашли их останки.

Председатель СК Александр Бастрыкин заслушал доклад руководителя рязанского управления Олега Васильева об отработанных версиях и дал новые поручения. Глава ведомства потребовал раскрыть преступление в кратчайшие сроки, отметив, что у следователей и криминалистов для этого есть все необходимое.