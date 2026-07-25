«У нас раскрываемость 100%, но есть сфера, которая настораживает…» Глава рязанского СУ СК России рассказал о работе ведомства

Олег Васильев: на Кавказе пистолет был предметом ежедневного обихода, как мобильные телефоны сейчас.

313 лет назад, в июле 1713 года, Петр Первый подписал указ о создании следственной канцелярии. Так в Российской Империи официально появился орган предварительного следствия. Его ключевой признак - полная независимость от других органов власти.

Руководитель СУ СК России по Рязанской области Олег Васильев рассказал в эфире радио КП-Рязань о своей работе на Северном Кавказе, первом уголовном деле, стопроцентной раскрываемости и тревожных сферах.

О службе на Кавказе и традициях

- Я сам с Северного Кавказа, поэтому ничего удивительного. Это место моего рождения и жительства. Кавказ – это ведь не только кавказские республики. Туда же входит Кавказский хребет – от Дербента до Анапы. Туда же входит Ставропольский край, туда же уже частично ворота на юг - Ростова-на-Дону. Это южные регионы, и они все взаимосвязаны. У кавказцев есть какие-то свои традиции, родовые, тейповые. У православных, в основном это казачество, тоже имело достаточно семейный подход. И они более сплоченные в этом плане. А работа следователя на Кавказе и в Рязанской области не имеет разницы. Есть поставленная задача – хоть здесь, хоть в Сибири – и она выполняется. Но есть бытовые различия, чувство гостеприимства, хлебосольство, уважения к старшим…

Об угрозах и безопасности

- Постоянно бывали случаи, когда приходилось усиливать меры личной безопасности. Мы были всегда готовы к каким-то активным действиям. Были соответствующие времена, там проводилась контртеррористическая операция, и практически все сотрудники правоохранительного органов были целью и мишенью для радикально настроенных организаций, террористов, экстремистов. Поэтому пистолет был предметом ежедневного обихода, как мобильные телефоны сейчас, оружие постоянно присутствовало. Да и масса инструкций: бронежилеты, каски, соответствующий транспорт. Смотря куда мы выезжали и на какие мероприятия.

Первое уголовное дело

- Это было убийство. 1998 год… Это был один из степных районов Ставрополья. Я выехал молодым следователем после назначения, так называемый испытательный срок, аттестация и первое уголовное дело. Достаточно быстро его расследовал, оно было очевидным, то есть, в присутствии других людей мужчина лишил жизни другого человека.

О встречах с преступниками, отбывшими наказание

- Таких случаев было у меня два, оба происходили в магазине. Я абсолютно не напрягался, потому что я делал свою работу. И когда мы вышли с этими двумя людьми на улицу, они мне пожали руку. Говорили, что ко мне никаких вопросов. Я добросовестно, качественно, без всяких интриг исполнил свой долг.

Уровень раскрываемости в Рязанской области. Что вызывает тревогу

- По нашей линии - тяжкие и особо тяжкие преступления – раскрыты на 100%. Единственная сфера, которая нас сейчас настораживает - это подростковая преступность, вовлечение молодежи в экстремизм и терроризм. Они еще не созрели, не достигли какого-то совершенства, мудрости, не слушают родителей. Может, упущены где-то… Вот через соцсети их вербуют на различные террористические мероприятия. Украина, СБУ, мессенджеры, которые работают в Евросоюзе. Прямо можем сказать, в Евросоюзе. Иной раз сумма их вознаграждения меньше, чем срок, который им светит за то, что они совершают.

О гибели двух девочек в Рязани 7 июля

- В тот же день уголовное дело было возбуждено. Сейчас проверяем ряд версий. Почему они приняли такое решение? Дело расследуется, проводится достаточно большой массив оперативно-следственных мероприятий. Одна девочка ведь была у нас из Татарстана, она приехала в гости к нашей рязанской, вот они вдвоем и погибли, к сожалению.

О гибели двух девочек в 1990 году в Милославском районе

- Прошло 36 лет. Есть лица, которые проверяются на причастность к данному преступлению. Некоторые уже ушли в мир иной, но тем не менее работа ведется. Преступления прошлых лет - это достаточно приоритетное направление, все эти дела стоят на контроле.

Дела против журналистов и блогеров. Есть ли политический подтекст

- Во-первых, журналисты у нас не являются какими-то спецсубъектами. Во-вторых, журналисты - это люди, я их называю мастерами слова: как они правильно преподносят информацию, как они ее добывают, как они ее обрабатывают. Мы никогда не даем оценку действиям тех или иных блогеров и журналистов в части политики. Мы работаем с конкретными фактами. Здесь - клевета и вымогательство. Задумайтесь над смыслом этих двух слов, я думаю, тут комментарии излишни.

О будущих кадрах

- Неоднократно встречался со студентами, пошел оттуда поток кадров. Но они же не приходят к нам следователями, они у нас уже ими становятся. Приходят к нам и начинается достаточно сложный процесс приема. Это не так, что вы пришли, написали заявление - и завтра поехали уже на выполнение каких-то следственных мероприятий. Проводится достаточно серьезная спецпроверка, проводятся тестирования, собеседования. Недавно, кстати, участвовал в процессе собеседования молодых ребят со школы. Мы даем целевые направления в наши ведомственные институты в Москву, Санкт-Петербург… Я был немножко шокирован их уровнем знания истории. Хотя мы их готовили, объясняли: «Не надо волноваться, не переживайте, отвечайте, что знаете». Вот история как раз хромает. Ну, элементарный вопрос: 9 мая – что это за праздник? Какой фильм военный посмотрели? Не все ответили.

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