«Так ты вроде как ничтожество, а тут как бы к великой идее прикоснулся…» В СК рассказали, как в Рязани возникла неонацистская группировка

Двое из членов группировки активно сотрудничали со следствием.

В конце июня стало известно, что в Рязани завершился суд на шестью участниками неонацистского сообщества. Как установили следствие и суд, в 2023 году 18-летний парень, который увлекался запрещенными экстремистскими идеями, собрал группировку. К нему примкнули еще пять человек - трое из которых были несовершеннолетними.

С июня 2023 по март 2024 года они выслеживали приезжих в разных районах Рязани и нападали на них. Мотив один - национальность и идеология (по данным УФСБ, представители леворадикальных движений – Ред.).

Следователи рязанского СУ СК России провели множество экспертиз, и все факты подтвердились. Суд признал их виновными: организатора отправили в колонию на 7 лет, трех его подельников - на сроки от 2 до 2 лет 8 месяцев. Еще двое отделались условными сроками.

В эфире радио КП-Рязань руководитель контрольно-следственного отдела СУ СК России по Рязанской области Александр Чикалов рассказал, как лидер группировки пришел к неонацистским идеям, почему двое участников получили условное наказание, а также, почему молодежь попадает под влияние экстремистов, и как родителям уберечь детей от вербовки и преступной идеологии.

Рязань, 2026 год, неонацизм…

- Сказать, что есть тенденции к тому, что стало больше таких [неонацистских] взглядов в Рязани или больше организованных групп, мы не можем. Это было бы слишком сильное заявление. Но в общем и целом мы можем отметить другую тенденцию: есть рост зарегистрированных преступлений как террористическо-диверсионной, так и экстремистской направленности. Это логично, потому что активизировалась работа по выявлению этих преступлений. С другой стороны, они инспирируются, поддерживаются нашими... врагами. Что уж греха таить. В-третьих, есть определенные настроения в обществе. Это тоже правда. Соответственно, результирующая такова: все больше таких преступлений выявляется, направляется в суд. И наша задача, задача всего общества, работать над профилактикой, потому что скамья подсудимых - это уже результат того, что мы не смогли исправить в рамках профилактики.

- Что касается конкретно этой ситуации. Группу молодых ребят возглавлял уже взрослый человек. Он сколотил из них группировку, и они исповедовали неофашистские взгляды. Полностью игнорировали историческое наследие, предали самих себя, свою историю, своих родных, и воспринимали себя как людей, которые являются продолжателями идей Третьего Рейха. На улицах Рязани она нападали на антифашистов и на людей неславянской внешности. Кроме того, распространяли свои взгляды, вербовали новых сторонников.

По приговору два человека получили условное наказание, потому что сотрудничали с нами и участвовали только в одном эпизоде. Насколько глубоко их раскаяние - это вопрос, конечно.

Из каких семей рязанские неонацисты

- Это разные семьи. Было бы очень просто сказать, что приверженцы экстремистской идеологии - это обязательно люди из неблагополучных семей. Да, закономерность определенная прослеживается, это правда. Но это не стопроцентно, это совсем не стопроцентно. Как раз вот по этому делу был замечательное доказательство получено, разговор был запечатлен. Человек просто говорит, что он пришел в неонацизм, потому что у него не очень удалась жизнь: бизнес, семья, что-то еще. А вот здесь он чувствует себя приверженцем большого дела, он солдат белой расы. Он носитель идей Третьего Рейха и так далее. И он почувствовал значимость в своей жизни.

Он, когда людей вовлекал в эти сети, говорил: «Ты почувствуешь смысл жизни». Хороший смысл? Так ты вроде как ничтожество, а тут ты как бы к великой идее прикоснулся… Вот кто-то ночами не спит, дежурит в больницах, кто-то защищает рубежи нашей Родины, кто-то на вахте работает и создает материальное благополучие нашей страны, кто-то строит дома, это тоже великие идеи. Кто-то учит детей, это тоже великая идея. Кто-то создает бессмертные культурные произведения, а кто-то вот в этом видит великую идею, вот такую извращенную, отвратительную идею.

Александр Чикалов: Фильм «Иди и смотри»… Страшнее фильма не существует. Очень сложно себе представить, чтобы подросток после просмотра посчитал правильным следовать идеалам Третьего Рейха.

Что говорят родители

- Можно ли сразу понять, что в голове у твоих детей? Сейчас не только про экстремизм, вообще в целом? К сожалению, нет. Мы всегда знаем, чем интересуются наши подростки, какие у них ролевые модели? Мы что-то знаем, безусловно. Но в каком объеме? Так всегда и было, кстати. Вот тут очень важно, чтобы они не попали под дурное влияние.

Порой чудовищное происходит, когда вроде бы хорошая семья, вроде бы люди правильных взглядов. И для них это удар. Иногда антитеза происходит: семья с одними взглядами, а ребенок наоборот. Потому что ему нужно протестовать. И тут важно не упустить ребенка.

Как оградить подростка от неонацизма

- Одно из лучших литературных произведений XX века, написанное на русском языке, после которого очень сложно быть носителем нацистских взглядов – это «Повесть о настоящем человеке». Она небольшая, но если каждый наш ребенок прочитает ее… Это ведь в наших силах. Или фильм «Иди и смотри»… Не надо всё показывать, хотя бы фрагмент. Страшнее фильма не существует. Очень сложно себе представить, кроме ситуации с социопатом откровенным, чтобы ребенок или подросток после этого посчитал правильным следовать идеалам Третьего Рейха. Это ведь в наших с вами силах.

Человек допустил оплошность, на него вышел куратор. Что делать?

- Принцип вербовки иностранных спецслужб простой. Если это не идеология и не уголовники, которые готовы за деньги сделать всё, а если это простые люди. Они стали интересны врагу, потому что имеют доступ к какому-то помещению, либо просто потому, что уязвимы… В итоге человек либо сам допускает оплошность, либо его провоцируют. И тут родителям лучше поговорить с детьми. Нужно быть очень осторожным в Интернете. Подростки флиртуют, например, с представителями противоположного пола, присылают какие-то фотографии и так далее. А потом это оказывается в руках врагов. Не представитель противоположного пола, оказывается, с ним ведет переписку, а совершенно другой человек. И начинается шантаж, молодого человека ставят перед выбором. Либо он должен решить проблему при помощи, на первый взгляд, безобидного задания. Либо должен признаться во всем, либо об этом станет известно родителям. И вот поэтому доверительные отношения между родителями и детьми - это очень важно.

Ребенок может быть ничего и не совершил. Или может быть он совершил административное правонарушение. Или на него повесили кредит, с этим можно через суды бороться. Вот взломали тебя, взяли на тебе кредит, теперь говорят: «Либо ты будешь выплачивать 10 млн, либо сходи туда-то, сфотографируй и пришли». И тебе простят кредит. Вот в этой ситуации нужно довериться родителям, если мы говорим про ребенка. Если есть связь - доверие, то поверьте мне, там половина проблем - не проблемы. Если задуматься, если просто грамотно их решить. А если ты совершаешь один шаг, второй шаг, третий шаг, то потом все сложнее и сложнее из этого выйти. Но если ты вовремя уйдешь и будешь сотрудничать с органами, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность, то ты еще можешь и помочь даже. Пресечь, приостановить, выявить.

Если подросток боится позвонить по телефону доверия. Насколько анонимно, вдруг потом затаскают

- Вот вы представьте, перед вами стоит дилемма. Вы сейчас можете предотвратить теракт, где взорвут 10-20 человек… И вы реально будете думать, «вот затаскают»? Но, в принципе, да, есть в рамках оперативно-розыскной деятельности возможность сохранить анонимность, конфиденциальность и так далее. В рамках следственной деятельности тоже есть варианты, например, под псевдонимом. Если такие опасения есть, сведения о личности сохранятся. Но в общем и целом, еще раз говорю, если стоит выбор сообщить или не сообщить, и это может спасти жизни людям. Неужели это должно быть предметом размышлений?

Подросток и условное наказание - это всегда так?

- У нас очень мягкое либеральное законодательство и практика. Сейчас уже не законодательство, а скорее больше практика судебная. Действительно, посадить, реально получить наказание для подростка - это надо умудриться. Это должно быть убийство, например, либо изнасилование. Но вот преступления террористической и экстремистской направленности, вот здесь очень высокий шанс получить реальное наказание. Вот это лучше профилактировать, на эту стезю не вступать никогда.

Что грозит родителям, родственникам, осужденных детей и подростков

- Во-первых, не забывайте и об имущественном вреде, который нанес подросток. Кто-то должен его возмещать. Поэтому, когда ваши чада, условно говоря, сжигают какие-то там вышки, которые стоят очень дорого, то вы не забывайте, что они несовершеннолетние, гражданско-правовая тоже с вами, придется отвечать и рублем.