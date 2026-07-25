«Одна девочка была из Татарстана, приехала в гости…» Олег Васильев рассказал о гибели двух девочек в Рязани 7 июля

Глава СУ СК Олег Васильев рассказал, как идет следствие о гибели двух девочек в Рязани 7 июля 2026 года. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Гибель двух девочек в возрасте 14 и 15 лет впервые прокомментировал руководитель СУ СК России по Рязанской области Олег Васильев. По словам главы ведомства, в настоящее время следователи отрабатывают ряд версий. Известно, что одна девочек приехала в Рязань и Татарстана.

«В тот же день мы возбудили уголовное. Сейчас проверяем ряд версий. Почему они приняли такое решение? Дело расследуется, проводится достаточно большой массив оперативно-следственных мероприятий. Одна девочка ведь была у нас из Татарстана, она приехала в гости к нашей рязанской, вот они вдвоем и погибли, к сожалению», - прокомментировал трагедию генерал-лейтенант юстиции.

Тела двух девочек подростков обнаружили 7 июля 2026 года во дворе одного из домов по улице Бирюзова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Доведение до самоубийства в отношении двух и более несовершеннолетних».