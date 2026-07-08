Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
Следователи рязанского управления СК продолжают расследование уголовного дела по факту смерти двух девочек. Их тела обнаружили во дворе одного из многоэтажных домов на улице Бирюзова.
Утром 7 июля 2026 года стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства после обнаружения тел двух несовершеннолетних девушек. Трагическая гибель произошла в Московском районе Рязани.
«Возбуждено дело по пп. "а" и "в" части 2 статьи 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства в отношении двух и более несовершеннолетних")», - говорится в сообщении ведомства.
По данным КП-Рязань, девочки не являлись родственницами, они были подругами. Одной было 14 лет, другой – 15.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливают круг общения погибших и другие обстоятельства случившегося. Кроме того, назначены все необходимые экспертизы.