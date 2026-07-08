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НовостиПроисшествия8 июля 2026 5:55

После гибели несовершеннолетних девушек в Рязани СКР возбудил уголовное дело

Тела двух девушек были найдены вечером 7 июля возле жилого дома в Московском районе Рязани
Источник:kp.ru
СК возбудил дело о доведении до самоубийства.

СК возбудил дело о доведении до самоубийства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства после обнаружения тел двух несовершеннолетних девушек возле дома в Московском районе Рязани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«По факту смерти двух несовершеннолетних девушек, тела которых обнаружены возле жилого дома в Московском районе Рязани, возбуждено дело по пп. "а" и "в" части 2 статьи 110 (доведение до самоубийства в отношении двух и более несовершеннолетних)», - рассказали в ведомстве.

Проводятся следственные действия на месте происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, ведется работа по установлению круга общения погибших.

Вечером 7 июля в социальных сетях появилась информация об обнаружении тел. По словам очевидцев, они были найдены на улице Бирюзова.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.