Строительство долгостроя на Ленкома в Рязани продлили до 31 декабря 2026 года.

Срок строительства долгостроя на улице Ленинского Комсомола в Рязани продлили до 31 декабря 2026 года (конец IV квартала). Об этом сообщается на портале «Наш дом. РФ». Ключи

7 июля местные жители на странице губернатора Павла Малкова возмущались, что сроки выдачи ключей перенесены на март 2027 года.

«Нет слов, полная безнадежность...» - писал рязанец Матвей Максимов.

В марте 2026 года губернатор Рязанской области официально пообещал, что дом на Ленинского Комсомола сдадут летом 2026 года. Но в конце мая стало известно, что темпы строительства дома недостаточны. В этом признался минстрой Рязанской области.