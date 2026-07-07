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НовостиОбщество7 июля 2026 14:20

«Нет слов, полная безнадежность»: срок сдачи долгостроя на Ленкома в Рязани перенесли на март 2027-го

Срок сдачи долгостроя на Ленкома в Рязани перенесли на март 2027 года
Источник:kp.ru
Срок сдачи долгостроя на Ленинского Комсомола в Рязани перенесли на март 2027 года

Срок сдачи долгостроя на Ленинского Комсомола в Рязани перенесли на март 2027 года

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Долгострой от «Веллкома» на улице Ленинского Комсомола в Рязани перенесли в очередной раз. Об этом на странице губернатора Павла Малкова рассказали дольщики, которые десять лет не могут получить ключи от квартир.

«Сегодня [7 июля] нам сообщили, что сроки выдачи ключей перенесены на март 2027 года. Это практически еще на год. Будет десять лет, как его начали "строить". Нет слов, полная безнадежность...» - написал рязанец Матвей Максимов.

В марте 2026 года губернатор Рязанской области официально пообещал, что дом на Ленинского Комсомола сдадут летом 2026 года. Но в конце мая стало известно, что темпы строительства дома недостаточны. В этом признался минстрой Рязанской области.