«Действительно, темпы недостаточны…» Минстрой признался в долгах перед подрядчиками долгостроя на Ленкома

Темпы строительства дома на улице Ленинского Комсомола в Рязани недостаточны. В этом признался минстрой Рязанской области, отвечая на претензию одного из дольщиков.

«Сколько вы будете растягивать эту тягомотину? Рабочих минимальное количество. Застройщик достроить дом не может. Власть с решением вопроса не помогает. Минстрой присутствует просто ради присутствия. И сколько все это будет тянуться? Просрочка сдачи дома шесть лет! Одни несбыточные пафосные обещания от властей о скорой достройке», - написал на канале губернатора Павла Малкова рязанец Матвей Максимов.

Минстрой отреагировал и признал, что, действительно, в настоящее время темпы строительных работ недостаточны, были долги перед подрядчиками.

«Застройщик информирует об оплате задолженности перед подрядными организациями. Платежи в погашение начали поступать уже на прошлой неделе. Также, по информации ООО «Веллком», в ближайшее время ожидается увеличение количества рабочих на стройке», - ответил минстрой 25 мая в 12:36.

Последний долгострой Рязани - дом на улице Ленинского Комсомола - введут в эксплуатацию летом 2026 года. В этом в марте 2026 года заверил общественность губернатор Павел Малков во время отчета о работе регионального правительства.

«Когда этот дом введем, станем регионом без обманутых дольщиков и без долгостроев», - сказал Малков (подробнее).