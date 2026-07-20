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НовостиОбщество20 июля 2026 14:43

Южный обход Рязани пообещали достроить к 2028 году

Новая четырехполосная дорога длиной 26,5 км выведет транзитный транспорт за город
Источник:kp.ru
На Южном обходе Рязани работают 75 человек и 45 единиц техники.

На Южном обходе Рязани работают 75 человек и 45 единиц техники.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Южный обход Рязани планируют сдать в 2028 году, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор». Строительство идет по графику, работы выполняют параллельно на нескольких участках.

Новый участок трассы М-5 «Урал» протяженностью 26,5 км начнется на 190-м км, обогнет Рязань с юга и выйдет на существующую дорогу у 210-го километра.

Четырехполосная дорога выведет транзитный транспорт за город, снизит заторы и улучшит экологическую обстановку. В рамках проекта построят одну эстакаду, три развязки, семь мостов и семь путепроводов.