На Южном обходе Рязани уложили более 116 тыс. кубометров песка

Строители начали укладку основания из щебня на Южном обходе Рязани.

На Южном обходе Рязани строители приступили к укладке основания из щебня, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор». Рабочие разрабатывают выемку растительного грунта, укладывают геотекстиль, устраивают насыпь и дополнительный слой основания. Песок между несущим и рабочим слоем защищает конструкцию от влаги и морозного пучения. Уже уложили более 116 тыс. кубометров песка - почти половину от плана.

Также специалисты начали планировку откосов и распределение растительного грунта под посев трав. Строительство идет по графику, работы выполняют параллельно на нескольких участках. В работах задействованы 75 человек и 45 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на объекте построят семь мостов и три транспортные развязки.

Фото: ФКУ «Поволжуправтодор».