На Южном обходе Рязани построят семь мостов и три развязки

В Рязани строят 26,5 км новой дороги в обход города. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Южном обходе Рязани в рамках строительства новой дороги возведут одну эстакаду, три транспортные развязки, семь мостов и семь путепроводов, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор». Общая протяженность четырехполосного участка составит 26,5 км.

Предполагается, что новая дорога выведет транзитный транспорт за городскую черту, обеспечит движение с оптимальной скоростью и снизит заторы. По мнению казенного учреждения, это улучшит экологическую ситуацию в Рязани.

Строительство объекта идет по графику, окончание запланировано на 2028 год. На данный момент в работах задействованы 75 человек и 45 единиц техники.