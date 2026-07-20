Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2026 14:39

На Южном обходе Рязани построят семь мостов и три развязки

В рамках проекта возведут одну эстакаду, семь путепроводов и столько же мостов
Источник:kp.ru
В Рязани строят 26,5 км новой дороги в обход города.

В Рязани строят 26,5 км новой дороги в обход города.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Южном обходе Рязани в рамках строительства новой дороги возведут одну эстакаду, три транспортные развязки, семь мостов и семь путепроводов, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор». Общая протяженность четырехполосного участка составит 26,5 км.

Предполагается, что новая дорога выведет транзитный транспорт за городскую черту, обеспечит движение с оптимальной скоростью и снизит заторы. По мнению казенного учреждения, это улучшит экологическую ситуацию в Рязани.

Строительство объекта идет по графику, окончание запланировано на 2028 год. На данный момент в работах задействованы 75 человек и 45 единиц техники.