«Вторую неделю ни одного рабочего». Благоустройство улицы Павлова в Рязани встало на паузу. Мэрия объяснила почему

Так рязанцам ранее презентовали будущее благоустройство улицы Павлова. Эскиз проекта.

Благоустройство улицы Павлова в Рязани приостановилось. Горожанка в соцсетях 15 июля заметила, что вторую неделю на объекте нет ни одного рабочего.

Администрация города в ответ заверила, что подрядчик продолжит работы и должен управиться до конца сентября.

«Пауза связана с технологическими процессами и подготовкой к следующему этапу. Окончание работ запланировано на конец сентября», - сказано в комментарии мэрии.

Также разанка указала на хлипкие настилы над раскопанными в ходе работ канавами. Этот момент чиновники не прокомментировали.

Исполнителем по контракту является ООО «Экотэч». Его руководитель Станислав Безручко попал под следствие по делу о мошенничестве и заключен под стражу. Другой контракт с фирмой — на благоустройство улицы Садовой — горадминистрация расторгла.