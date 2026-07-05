Суд в Москве оставил под стражей руководителя ООО «ЭкоТеч»: что будет с рязанскими стройками и благоустройством

Руководитель «ЭкоТеч» останется в СИЗО на срок предварительного расследования.

Руководитель ООО «ЭкоТеч» - крупный подрядчик рязанского благоустройства - останется в СИЗО до 20 июля. Как следует из картотеки Черемушкинского районного суда г. Москвы, 27 мая 2026 года был задержан, а 28 мая – арестован директор и единственный учредитель ООО «ЭкоТеч» Станислав Безручко. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Согласно документам суда: «избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного расследования до 20 июля 2026 года».

Мосгорсуд 25 июня оставил постановление об избрании меры пресечения без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Для Рязани и области эта новость может нести инфраструктурные риски. ООО «ЭкоТеч» (юридически зарегистрировано в Москве) за последние годы стало важным подрядчиком по знаковым проектам в регионе. Портфель компании включает такие объекты, как благоустройство Нижнего городского парка, площади Победы, Мемориального комплекса Скорбященского кладбища, Торгового городка в Рязани и другие.

В числе текущих контрактов – строительство филиала Национального центра «Россия», благоустройство Соборной площади в Касимове, улиц Павлова и Садовой в Рязани.