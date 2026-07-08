Мэрия и «Экотэч» расторгли контракт на благоустройство улицы Садовой в Рязани

Запущенная часть улицы Садовой в Рязани вошла в список объектов благоустройства 2026 года.

Управление энергетики и ЖКХ расторгло контракт на благоустройство улицы Садовой в Рязани за 67 млн руб. с ООО «Экотэч». По данным сайта закупок, решение принято по соглашению сторон и оформлено документом от 7 июля.

«На момент расторжения контракта работы подрядчиком не передавались, заказчиком не принимались и не оплачивались», - говорится в одном из пунктов.

От лица ООО «Экотэч» подпись поставил исполнительный директор Роман Колосов. Тем временем руководитель фирмы Станислав Безручко находится под стражей как фигурант уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4 УК РФ). Наряду с ним по аналогичной статье проходит Лев Антонов, который презентовал прежние объекты подрядчика высокопоставленным должностным лицам. Притом Антонова публично представляли как управляющего партнера ГК «Каменный век» - баннеры этой компании ООО «Экотэч» устанавливало при проведении работ в Рязани.