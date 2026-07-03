Болгарина Свилена Спасова разыскивают в Рязани за экономическое преступление.

В Рязани разыскивают 37-летнего Свилена Спасова. Ориентировка на мужчину размещена на стенде «Внимание, розыск!» на вокзале «Рязань-2».

По данным Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте, Спасова ищут за «совершение преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК РФ» (Производство <…>, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ».

Ориентировка на Свилена Спасова размещена на вокзале «Рязань-2».

Спасову грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Из открытых источников известно, что болгарин Свилен Спасов являлся на территории России учредителем и руководителем множеств юридических лиц. По некоторым данным, в настоящее время он может проживать на Кипре.

Ищут в Рязани бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Андрея Панова и бывшего руководителя НПП «Фортэкс» (Санкт-Петербург) Дмитрия Аршанского. Последнего обвиняют в хищении 459 млн рублей.