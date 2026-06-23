Ориентировка на топ-менеджера Аршанского появилась в Рязани: дело о хищении 459 млн при реконструкции канала Москвы

В Рязани ищут Дмитрия Аршанского, обвиняемого в хищении 459 млн рублей при реконструкции канала Москвы.

В Рязани разыскивают 62-летнего Дмитрия Аршанского. Ориентировка на мужчину размещена на стенде «Внимание, розыск!» на вокзале «Рязань-2».

По данным Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте, Аршанского ищут за «совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ» (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Ориентировку на Аршанского разместили на вокзале «Рязань-2».

Летом 2016 года СК России сообщал о завершении следственных действий по делу о хищении 459 млн рублей, выделенных на реконструкцию канала имени Москвы. СК считал виновными трех человек, среди них - руководитель НПП «Фортэкс» (Санкт-Петербург) Дмитрий Аршанский. Обвинение ему предъявили осенью 2014 года, но незадолго до вынесения приговора он пропал. Остальные фигуранты получили 3,5 и 5 лет лишения свободы.

Как писал «Ъ», никто из подсудимых вины не признавал. По версии защиты, уголовное дело стало следствием конкурентной борьбы, а инициатором расследования стала компания, проигравшая конкурс на разработку проектной документации.