Ориентировка на бывшего топ-менеджера появилась в Рязани: дело о контракте на 200 млн рублей

Бывшего топ-менеджера Андрея Панова разыскивают в Рязани.

В Рязани разыскивают 51-летнего Андрея Панова. Ориентировка на мужчину размещена на стенде «Внимание, розыск!» на вокзале «Рязань-2».

По данным Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте, Панова ищут за «совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ» (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В мае 2022 года Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего замдиректора компании «Аэрофлот» по стратегии, сервису и маркетингу Андрея Панова. Его обвиняли в особо крупном мошенничестве.

Ориентировка на Андрея Панова размещена на вокзале «Рязань-2».

«Ъ» отмечал, что дело связано с контрактом на разработку маркетинговой стратегии, который был заключен с американской компанией Bain на сумму около 200 млн рублей.

В марте 2022 года Панов в социальных сетях написал, что уехал из России.

Разыскивают в Рязани и бывшего руководителя НПП «Фортэкс» (Санкт-Петербург) Дмитрия Аршанского. Его обвиняют в хищении 459 млн рублей.