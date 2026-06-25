Ориентировка на бывшего главу «Сибантрацита» Макима Барского появилась в Рязани: дело о контрабанде наркотиков

Максима Барского ищут в Рязани.

В Рязани разыскивают 52-летнего Максима Барского. Ориентировка на мужчину размещена на стенде «Внимание, розыск!» на вокзале «Рязань-2».

По данным Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте, Барского ищут за «совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.229.1 УК РФ» (Контрабанда наркотических средств <…> в значительном размере).

Ориентировка на Максима Барского размещена на вокзале «Рязань-2».

По информации «Рен ТВ», бывший руководитель «Сибантрацита», член совета директоров компании Максим Барский в октябре 2020 года был объявлен в федеральный розыск. Якобы по прилету из Нью-Йорка у него обнаружили в Шереметьево запрещенные вещества. Сначала топ-менеджера отпустили под залог в 1 млн рублей. Для этого он демонстративно в суде сдал грин-карту, загранпаспорт и авиабилеты до Нью-Йорка.

Впоследствии меру пресечения хотели изменить, но Барский к тому моменту исчез.

Ищут в Рязани бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Андрея Панова и бывшего руководителя НПП «Фортэкс» (Санкт-Петербург) Дмитрия Аршанского. Последнего обвиняют в хищении 459 млн рублей.