Сети заменят - перебои прекратятся. На массовые жалобы жителей Кального, где то и дело отключают свет, ответил губернатор

Сроки прекращения частых отключений света в рязанском Кальном озвучил Малков.

Тему перебоев с электроснабжением в микрорайоне Кальное города Рязани затронули 16 июня на заседании областного правительства. Павел Малков констатировал, что продолжают поступать жалобы на частые и продолжительные отключения.

«В Кальном действительно на протяжении последних двух-трех недель регулярно отключали свет. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Там из восьми основных линий шесть изношены. Изношены максимально. Последние десять лет эта работа не проводилась», - проинформировал вице-губернатор Артем Бранов.

Отметим, что в то время как инфраструктура только деградировала, городскими властями активно выдавались разрешения на строительство и проводились согласования на отклонение от предельных параметров застройки.

«Вот сейчас, в течение еще двух-трех недель, эти работы (ремонтно-восстановительные) будут проводиться. Эти сети будут заменены, и дискомфорт, который сейчас испытывают жители микрорайона, они испытывать больше не будут», - сказал Артем Бранов.

Павел Малков резюмировал, что впервые за долгое время в Кальном идут масштабные работы по обновлению сетей, и, как ожидается, после их завершения отключения прекратятся.

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