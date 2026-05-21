НовостиОбщество21 мая 2026 15:22

«Строились дома, а сети оставались прежними»: губернатор объяснил частые отключения света в Кальном

В Кальном и Дашково-Песочне реконструируют электросети к концу 2027 года.

Жители рязанского микрорайона Кальное пожаловались губернатору Павлу Малкову на участившиеся отключения электроэнергии. Глава региона во время прямого эфира признал проблему серьёзной и назвал причину: почти десятилетие не развивалась инфраструктура.

«Строились новые дома, а сети оставались прежними, и если что-то проектировалось, то зачастую с нарушениями… Район не рассчитан на такие нагрузки», – пояснил губернатор.

Глава региона видит решение в передаче сетей профессиональной организации – Рязанским городским распределительным электросетям.

По словам губернатора, начата реконструкция двух ключевых линий, питающих Кальное и Дашково-Песочню. Завершить работы планируют к концу 2027 года.