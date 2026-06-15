Тьма обещаний: пока чиновники планируют светлое будущее, рязанцы сидят в потемках

В мае «РГРЭС» 33 раза сообщало об авариях на электросетях, 38 микрорайонов оставались без света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Что за праздники такие, если у многих нет света, воды…» – так 12 июня рязанец ответил на поздравления губернатора. Пока город отмечал День России, в нескольких микрорайонах Рязани люди остались без базовых ресурсов, а молодые матери с детьми застревали в чёрных колодцах неработающих лифтов.

Снег, ледяной дождь, ветер, июньская жара или экскаватор, зацепивший кабель, – хрупкая система электросетей Рязани сыплется от любого прикосновения. Город методично погружается в тотальное «простите за временные неудобства». Чиновники обещают, а рязанцы терпят, помня, что обещанного три года ждут.

Ни дня без аварий

«Все течет, всё меняется», – учил Гераклит. В Рязани меняется только одно – растет количество аварий в сводках АО «РГРЭС». Крупные сбои перестали быть чрезвычайным происшествием – они стали бытовым фоном, ежедневно заполняющим информационные сводки. Если взглянуть на карту города, то нельзя выделить один «остров невезения» – беда стала повсеместной. Она, словно гигантский осьминог, запустила свои черные щупальца и в исторический центр, и в кварталы советских панелек, и в новостройки районов «человейников».

Количество сообщений АО «РГРЭС» об авариях в разных микрорайонах города в марте-мае 2026 года

Только за первые 12 дней июня город пережил 11 масштабных аварий на электросетях. Мрачный коллапс накрывал Горрощу, Песочню, Кальное, Канищево и Московский. В марте энергетики 26 раз объявляли о масштабных восстановительных работах, в апреле – уже 33 раза. И стихия тут ни при чем. Мартовский ледяной дождь растаял, апрельские снегопады остались в прошлом, а за май 33 аварии! Сети просто не держат удар времени, сгорая от собственной ветхости.

Каждое отключение веером расходилось по городу. В мае под раздачу попали 38 микрорайонов. Чаще всего в первобытный мрак погружались центр, район Песочни и Кальное. На некоторых улицах электричество умирало уже по два-три раза, словно в агонии пытаясь дышать. От Кремлевского вала до улицы Мещерской в Солотче горожане прочувствовали, как трудно жить, когда гаснут лампочки. Складывается ощущение, что вся сеть города – это карточный домик. Дунешь – и рухнет.

Хрупкая система электросетей Рязани сыплется от любого прикосновения. Фото:АО «РГРЭС»

Проблема очевидна, и ее остроту рязанцы ежедневно ощущают на собственной шкуре. Соцсети раскалились добела. «Дайте электричество в Кальном! Сидим без света и воды! Ни поесть, ни помыться, ни в туалет сходить. Из дома с маленьким ребенком не выйти, так как лифты не работают», – это даже не крик о помощи, это вой затравленной в каменном мешке матери. «8 часов Быстрецкая 10к1 сидит без света. Спасибо, что 4 года вы держите на личном контроле еженедельные отключения электричества», – иронизирует другой житель.

«Район не рассчитан на такие нагрузки»

21 мая в прямом эфире, отвечая на вопросы жителей Кального, губернатор назвал главные причины постоянных аварий. «Строились новые дома, а сети оставались прежними, и если что-то проектировалось, то зачастую с нарушениями… Район не рассчитан на такие нагрузки», – признал глава региона.

Оказывается, все это время город рос ввысь, обрастал бетонными новостройками, а энергетическая инфраструктура застыла в советском прошлом. Более того, Павел Малков обнажил корень зла: сети, спроектированные с нарушениями, и «лоскутная» собственность. «На Быстрецкой сети принадлежат застройщику, в доме на Кальной – управляющей компании... много хозяев у небольших участков», – объяснил он, намекая на бардак, в котором никто ни за что не отвечает.

В 2024 году губернатор называл те же причины регулярного моргания лампочек во всем городе: многолетнее недофинансирование и «вопиющий непрофессионализм» чиновников от энергетики. Тогда жителей Кального просили потерпеть «всего два месяца». Время идет... Два месяца превратились в годы, а свет в конце туннеля не загорелся.

Все чаще перед рязанцами извиняются «за доставленные неудобства». Фото:АО «РГРЭС»

В ответ на запрос «КП-Рязань» региональное министерство ТЭК и ЖКХ попыталось разложить хаос по полочкам. Причины отключений, по версии ведомства, делятся на плановые, организационные и аварийные. Среди них названы: «налипание льда», «падение веток», «аварии на трансформаторах»… и даже «использование мощных бытовых приборов»! То есть житель, купивший кондиционер для спасения от жары, сам виноват, что квартал погрузился во тьму.

И если на «капризы» природы и людей списать часть грехов можно, то другие факты вызывают удивление. «За 2025 год и истекший период 2026 года зафиксировано более 120 случаев повреждения кабелей спецтехникой при земляных работах». Рязань стала минным полем, где каждый экскаватор потенциально может оставить район без света.

Троечка за обещания

В министерстве ТЭК выдали гигаватты оптимистичных отчетов и планов. «Состояние электросетевого комплекса города можно оценить как удовлетворительное», – считают в ведомстве.

Вспоминают прошлое и смотрят в будущее чиновники с оптимизмом: в 2025 году отремонтировали 15,5 км линий, построили более 50 км новых, подлатали 273 трансформаторные подстанции. На 2026 год запланирован ремонт на 65 млн рублей и реконструкция на 11 млн. А на горизонте, к 2030 году, маячит спасительная «программа повышения надежности» на 420 млн рублей с реконструкцией 39 кабельных линий. Звучит внушительно, если не знать, что в городе 2301 км таких электросетей.

Разработаны «Программы мероприятий по повышению надежности электроснабжения» по каждому району города. Просят еще потерпеть. Фото:АО «РГРЭС»

Энергетики пообещали глобальную реконструкцию двух кабельных линий 10 кВ для Кального и Дашково-Песочни, чтобы «минимизировать аварийные отключения». Сроки? Завершить планируют к концу 2027 года. Просят еще потерпеть.

«Ресурсов для восстановления линий электропередач в Рязани достаточно, – подытожили в ведомстве, – Выполнение мероприятий безусловно приведет к улучшению ситуации в городе».

Люди ждут, а число аварий неуклонно растет, пока значительно опережая инвестиционные планы. Горожане на полдня и дольше остаются без электричества и печально иронизируют: «Отличный подарок на праздник… Дашки, Кальное опять сидят без света».