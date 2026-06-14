Заболеваемость свинкой в Рязанской области выросла в 28 раз. Показатель превысил средний по России

В Рязанской области эпидемический паротит бьет рекорды: заболеваемость выросла в 28 раз. Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области зафиксировали резкий рост заболеваемости эпидемическим паротитом (свинкой). Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора РФ. В 2025 году показатель составил 4,27 случая на 100 тыс. населения - это в 28 раз выше среднемноголетнего уровня (0,15) и в 3,7 раза выше среднего по России (1,14).

Такие показатели привели Рязанскую область на пятое место в стране по заболеваемости свинкой. Выше только республика Дагестан, Курская, Кемеровская области, а также Москва.

В основном болели дети до 17 лет - они составили 66% от всех заболевших. По данным Роспотребнадзора, страдали эпидемическим паротитом лица, которые не привились против инфекции, а также с неизвестным прививочным анамнезом.

Рязанская область также стала лидером среди регионов по заболеваемости норовирусом, показатель вырос в шесть раз. Кроме того, регион в числе лидеров по заболеваемости опоясывающим лишаем.