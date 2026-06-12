Рязанская область стала лидером среди регионов по заболеваемости норовирусом. Показатель вырос в шесть раз

В Рязанской области заболеваемость норовирусом выросла в 6 раз за год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области зафиксирован резкий рост заболеваемости норовирусной инфекцией. Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора РФ за 2025 год. Если в предыдущие годы регистрировали в среднем 5,2 случая на 100 тыс. населения, то в 2025 году показатель взлетел до 31,7 - это рост в шесть раз.

Норовирус - одна из основных причин острых кишечных инфекций (ОКИ), особенно в детских коллективах. В 2025 году в структуре вспышек ОКИ по стране норовирус занял первое место: 327 очагов, больше 5 тыс. пострадавших. В основном болели дети в детских садах и школах.

В 2025 году в Рязанской области зафиксировали один из самых высоких показателей заболеваемости опоясывающим лишаем в стране. На 100 тыс. жителей региона приходится 48,6 случая - это в 2,7 раза выше, чем в среднем по России (подробнее).