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НовостиОбщество12 июня 2026 8:55

Рязанская область вошла в число лидеров по заболеваемости опоясывающим лишаем

Показатель в 2,7 раза превысил средний по России
Источник:kp.ru
В Рязанской области резко выросла заболеваемость опоясывающим лишаем

В Рязанской области резко выросла заболеваемость опоясывающим лишаем

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области в 2025 году зафиксировали один из самых высоких показателей заболеваемости опоясывающим лишаем в стране. Такие данные приводятся в государственном докладе Роспотребнадзора РФ. На 100 тыс. жителей региона приходится 48,6 случая - это в 2,7 раза выше, чем в среднем по России (17,99 случая).

Опоясывающий лишай - это рецидивирующая форма ветряной оспы. Вирус годами живет в нервных клетках и активизируется при ослаблении иммунитета.

С 2019 года Роспотребнадзор ведет статистику по этому заболеванию. В 2025 году Рязанская область вышла на пятое место в стране по этому показателю. Больше болеют только в Сахалинской области, Севастополе, Курской области и Карелии.