«Каждый день дорожные службы находят опасные ямы»: в рязанском Минтрансе пояснили, почему ремонт Солотчинского моста сейчас невозможен

«Держим на контроле, но закрыть не можем», – ответил Минтранс на претензии жителей.

Жители Рязанской области вновь пожаловались на состояние Солотчинского мостка. «Отремонтируйте секторами Солотчинский мост, ямочный ремонт ему не поможет. Больше 4 лет он в ужасном состоянии», – возмущаются люди.

В региональном Минтрансе признают проблему, но поясняют, что полноценный ремонт требует полной замены покрытия, а мост имеет бетонное основание – работы очень трудоёмкие.

«Каждый день дорожные службы осматривают проезжую часть и оперативно устраняют опасные ямы. Ситуация на особом контроле. Если закрыть мост до завершения строительства нового, это приведёт к транспортному коллапсу», – отметили в ведомства.

В Минтрансе заверили, что делают всё возможное для бесперебойного движения по мосту, учитывая интересы всех участников. Конкретные сроки капитального ремонта пока не названы.

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