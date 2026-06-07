«История циклична, поэтому надо рассказывать правду»: победитель праймериз, участник СВО Сергей Боярский поделился опытом работы с детьми

За счет специального коэффициента для участников СВО «Серб» обошел депутата трех последних созывов. Фото: издательство «Пресса».

Участник СВО Сергей Боярский (позывной «Серб») одержал победу в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Он опередил действующего депутата трёх последних созывов.

В зону спецоперации уроженец Шацка отправился добровольцем в марте 2022 года. Он признаётся, что после ранения не мог оставаться в стороне – лично возил гуманитарные грузы. «Всё на личном слове, среди друзей и сослуживцев», – добавил ветеран.

Сегодня боец, получивший два ранения и комиссованный после миномётного обстрела, активно работает с подрастающим поколением. В зале-музее «Память» рязанской библиотеки имени Есенина он проводит экскурсии для школьников. За год экспозицию с подлинными вещами военных, трофеями и образцами вооружений посетили почти 10 тысяч человек.

«Изначально фонд состоял из чуть более 100 экспонатов. За год мы обросли. У нас более 500 экспонатов. Все, что не под стеклом, ребята берут в руки, могут ощутить вес, могут примерить бронежилет, шлем, образцы вооружений», – рассказывает он.

Есть в экспозиции редкие и показательные трофеи, например, шлем немецкой армии, найденный в зоне спецоперации.

«Ребята копали блиндаж и напоролись на позицию немецкой армии ещё кайзеровской Германии. Это напоминает, что история циклична. Исказить её очень легко, поэтому надо рассказывать правду», – поделился Боярский.