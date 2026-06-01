Участник СВО обошел действующего депутата на праймериз в Рязанской области

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

На предварительном голосовании «Единой России» по одномандатному округу №157 в Рязанской области победу одержал ветеран спецоперации Сергей Боярский. Он опередил действующего депутата Госдумы трех созывов Андрея Красова благодаря правилу: участникам СВО добавляют 25% к набранным голосам.

Сергей Боярский – уроженец Шацка, доброволец с марта 2022 года. Он воевал в составе батальона БАРС-13 на Харьковщине, затем в 100-й бригаде ДНР снайпером, участвовал в боях за Пески и Невельское, получил ранение. После комиссования по здоровью работает в музейном пространстве «Память», проводит встречи со школьниками.