Треки погибшего при атаке БПЛА на Рязань музыканта оценила студия звукозаписи.

В рязанской студии звукозаписи «Soup Records» специалисты прослушали треки Никиты Черемушкина. 22-летний парень погиб при атаке БПЛА 15 мая. Теперь семья молодого человека мечтает выпустить его музыкальный альбом.

Профессиональные музыканты оценили демозаписи Никиты, сделали частотную корректировку нескольких композиций, конвертировали их в правильный формат и дали некоторые предварительные рекомендации семье парня.

- Три песни полностью готовы. Их можно выпустить в один релиз – это не сложно. Родные парня справятся с этим и самостоятельно. Мы подскажем, как это сделать. Одна из мелодий, без вокала, тоже классная! Для нее можно пригласить какую-нибудь артистку, записать с ней символичную, добрую песню и посвятить ее Никите, - отметили представители студии.