«Никита жил так, будто знал, что времени мало»: сестра погибшего при атаке БПЛА на Рязань просит помочь выпустить его первый альбом

Никита работал над своим первым музыкальным альбомом. Фото со страницы Эльзы Черемушкиной (https://vk.ru/elzaache)

15 мая в результате атаки БПЛА на дом на улице Новоселов оборвались жизни – молодого музыканта Никиты и его бабушки Надежды Лаврентьевны. Теперь его сестра ищет помощи у неравнодушных. В разрушенный подъезд не пускают – здание под угрозой обрушения, а там, в грудах бетона, возможно, остался жёсткий диск с главным делом жизни брата. Почти готовый первый музыкальный альбом Никиты.

«Кит – так я его называла... Мы были очень близки, – едва сдерживая чувства, рассказывает Эльза Черемушкина. – Помощь нужна в доработке, так как много демок. Я ищу людей, которые смогут помочь в выпуске альбома моего погибшего брата».

Скорбь и боль утраты переплелись с надеждой сохранить голос того, кого больше нет. У девушки нет опыта в музыке, и она просит откликнуться тех, кто знает, как свести звук и подготовить последние треки.

«Он был невероятно творческим. Писал музыку – свою, честную, очень светлую, – вспоминает вторая сестра. – Двадцать два. Такая короткая, но такая яркая жизнь. И всё равно кажется, что он успел прожить гораздо больше, потому что в нём было столько живого огня».

Девушки вспоминают его улыбку, широкое сердце и разговоры, после которых мир переворачивается. Эльза с дочкой собирают треки по крупицам, чтобы закончить дело брата. «Жаль, что уже без него...»