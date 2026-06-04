Ева вернулась к родным: в Рязани спасатели нашли кошку, которую 19 дней искали в разрушенном ударом БПЛА подъезде

Спасатели нашли кошку Еву из разрушенного ударом БПЛА дома на Новоселов. Фото: Медицинский спасательный отряд РязГМУ «Salus» имени В.И. Васильева.

В Рязани завершилась трогательная история спасения. Спустя долгих 19 дней поисков спасатели нашли кошку Еву из разрушенной ударом БПЛА квартиры на улице Новоселов. Её искали с 15 мая: по району расклеивали объявления, писали в соцсетях, а очевидцы сообщали о похожем пушистом питомце в разбитом подъезде.

И чудо случилось 3 июня. Сотрудники АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и отряда МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева нашли Еву и вернули хозяевам. Операцию поддержали неравнодушные рязанцы (помогали с оборудованием) и бойцы Аварийно-спасательной службы города (1-я, 2-я и 4-я смены).

Но самая пронзительная деталь скрыта в словах сестры Никиты Черемушкина, который погиб при атаке БПЛА: «Ева, любимая кошка погибшего брата, нашлась! Благодарим всех неравнодушных». Крошечная жизнь, которую спасли, – теперь живая ниточка, связывающая семью с теми, кого уже нет рядом.

Ранее мы писали, что собаку Алю из той же семьи спасатели вызволили из завалов спустя 10 дней.