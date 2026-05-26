В разрушенном БПЛА подъезде услышали лай собаки: спасатели достали Алю через 10 дней после удара по Рязани

Спасатели пробирались в разрушенную квартиру через балкон, ориентируясь на лай собаки, с использованием альпинистского снаряжения. Фото: МСО РязГМУ "Salus" им. В.И. Васильева.

После атаки БПЛА 15 мая рязанцы ищут пропавших домашних животных. Информация о потерявшихся питомцах публикуется в местных пабликах. Одну из собак по кличке Аля удалось спасти спустя 10 дней. Как потом выяснилось, она пряталась под ванной в разрушенной ударом беспилотника квартире и отчаянно звала на помощь.

Волонтеры рассказали о спасательной операции. 25 мая в АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» поступила заявка: в доме, повреждённом при ударе беспилотника, из-под завалов слышен лай. Родственники погибших хозяев просили найти и извлечь животное, которое осталось без еды и воды.

Операция длилась несколько часов. Из-за отсутствия прямого доступа к помещениям спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение и проникать внутрь через балкон. В итоге собаку удалось вызволить. Её передали родственникам и отвезли в ветклинику, где она будет под наблюдением.