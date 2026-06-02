НовостиПроисшествия2 июня 2026 7:25

Бывший рязанский вице-губернатор Греков не смог оспорить приговор в кассации

За взятки и мошенничество он получил почти 17 лет колонии и штраф 400 млн рублей
Бывший рязанский вице-губернатор Греков не смог оспорить приговор в кассации.

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве оставил в силе приговор бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову. Советский районный суд Рязани отмерил ему 17 лет колонии строгого режима и наложил штраф 400 млн рублей, областной - незначительно смягчил наказание.

Решение по кассации может быть обжаловано в Верховный суд РФ.

Грекова осудили в получении взяток за общее покровительство при заключении госконтрактов на закупку медицинского оборудования – более 136 млн рублей, хищение более 15 млн рублей при закупке комбинированных дорожных машин. Также всплывал эпизод мздоимства с регионального мусорного оператора.

Еще сообщалось, что прежний глава региона Николай Любимов, который сам ожидает суда, назначил вице-губернатора за взятку 252 млн рублей.

