НовостиОбщество31 мая 2026 6:55

Первый белый гриб сезона в Рязанской области оказался с «пассажирами»

В рязанских лесах начался сезон летних грибов
Рязанцы активно делятся находками первых летних грибов. Фото: паблик VK «Грибы и Грибники Рязанской области».

Рязанцы активно делятся находками первых летних грибов. Фото: паблик VK «Грибы и Грибники Рязанской области».

Грибники делятся первыми находками летних грибов. В лесах уже собирают подберёзовики и свинушки – последние даже появились в продаже на улицах города. Также рязанец сообщил о находке белого гриба: «Первый беленький этого года, но с пассажирами. Всем полных корзин и с началом грибного сезона», – метафорой он намекнул, что гриб оказался червивым.

Маслята находят в разных районах области. Однако не всё гладко: «Погуляли сегодня по Алеканово, грибов очень мало набрали вдвоём всего 400 гр. Хотя наверное столько же переросших червивых. Комаров просто море, и через 20 минут эти гады даже на спрей перестают реагировать», – жалуются любители тихой охоты.

Но бывают и приятные сюрпризы. «Прям на дороге к Оке. Ехал вообще на рыбалку – собрал 12 маслят», – удивляется другой рязанец.

Ранее мы писали, что в черте города Рязани (в сквере около ВНИИ СМХ) нашли дубовики.