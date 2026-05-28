В Рязани открылся грибной сезон

Городские условия – не помеха для развития грибов из рода Боровиков.

Дожди, полившие прогретую после жары почву, стимулировали развитие грибов в нехарактерных для них местах. Так, их скопление было зафиксировано в п. Южный – в сквере около ВНИИ СМХ. И это не сыроежки или шампиньоны, а дубовики – грибы из благородного рода Боровиков.

- Вообще, появление этих грибов характерно для июля-августа, но нередко они начинают появляться уже в июне, - говорит биолог-миколог Людмила Волоснова. – Появление их в мае – случай исключительный.

Надо отметить, что грибы из этого рода находили в лесопосадках поселков Южный и Голенчино и в иные годы, но отнюдь не в мае. Может, уже пора ехать в леса на «тихую охоту»?

- Если будет стоять влажная, теплая, но не жаркая погода, уже в ближайшую неделю в лесах появятся маслята, подберезовики, с меньшей вероятностью – подосиновики. Белых грибов не стоит ждать раньше второй декады июня, - дает свой прогноз Людмила Волоснова.

Так что если не боитесь комаров, можно в предстоящие выходные выбраться в лес на разведку грибов. А вот те, что растут в городской черте, оставить для эстетического наслаждения – употреблять их в пищу опасно.