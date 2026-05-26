Сокращение зон охраны усадьбы Есениных инспекция ОКН назвала долгожданным.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия прокомментировала сокращение зон охраны усадьбы, в которой родился и жил поэт Сергей Есенин. Постановление об этом принято правительством Рязанской области 18 мая.

«Зоны сокращены до разумных границ, в пределах видимости, доступной человеку. Вместо 13 населенных пунктов оставлен один - село Константиново с въездной зоной и раскрытием с высокого берега на пойму реки Оки», - излагает суть документа инспекция.

Представители ведомства заявили, что этого решения местные жители ждали многие годы. По их словам, уже упразднены зоны охраны музея-заповедника (действовали с 2026 года), а с 1 марта 2028 года утратит силу и принятое ныне постановление. В результате останется только один правовой акт федерального уровня — о достопримечательном месте «Есенинская Русь». Но и его скоро ждут изменения в части градостроительных регламентов, работа над новой редакцией которых близка к завершению.

«Будут решены многие вопросы по функциональному назначению земель, возможности строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры в интересах жителей», - заверяют чиновники.

«КП-Рязань» направила в правительство Рязанской области запрос с просьбой подробнее разъяснить изменения градостроительных требований и прокомментировать возможные риски неконтролируемой застройки живописных есенинских мест.