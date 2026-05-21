Зоны охраны усадьбы Есениных пересмотрели в Рязанской области

Какова суть изменений, управленцы при принятии документа разъяснять не стали.

Правительство Рязанской области изменило постановление о зонах охраны объекта культурного наследия в селе Константиново - «Усадьбы, в которой в 1895 г. родился и жил поэт Есенин Сергей Александрович». Приняты новые границы и требования к градостроительным регламентам внутри них, а прежние упразднены.

Чтобы оценить основные отличия новой редакции от предыдущей, требуется детальный анализ, сравнение координатных точек, регламентов и так далее. Однако, судя по картографическому изображению, территория, на которую документ распространяет ограничения, кратно сократилась.

Смотреть схему.

Разработчик выделил 43 участка, из которых самый обширный (547 га) относится к зоне охраняемого природного ландшафта - это берега Оки близ села, Константиновское подгорье и заречье. Остальные объединены в три охранные зоны (ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3) площадью 72 га и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-0, ЗРЗ-1) площадью 86,5 га.

Постановление принято кабмином на заседании 18 мая. Суть изменений управленцы содержательно не разъяснили. Подробности уточняются.