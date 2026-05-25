Мэрия предъявила претензии подрядчикам благоустройства Черезовских прудов

В Рязани зафиксировали недочеты в благоустройстве парка. Фото: Администрация города Рязани.

Представители администрации Рязани проверили благоустройство общественных пространств.

На Черезовских прудах скоро начнётся новый этап благоустройства. В мэрии сообщили, что «недочёты прежних подрядчиков уже зафиксировали, ведётся претензионная работа». Также подчеркнули: нужно как можно скорее привести в порядок разрушенные участки дорожек. В озвученных планах – уборка прибрежных зон, опиловка веток. Летом в парке обещают установить туалеты, качели и беседки со скамейками.

Жители продолжают жаловаться на плохое качество благоустройства Черезовских прудов: плитка на дорожках развалилась, настилы сломаны, берега осыпаются. В начале мая в прудах снова заметили погибших черепах.