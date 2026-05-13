«Кладбище черепах» на Черезовских прудах: мёртвые обитатели водоема – печальная традиция последних лет

В Черезовских прудах гибнут черепахи – водоём сильно загрязнен.

В Черезовских прудах очевидцы насчитали около двадцати мёртвых черепах. Вода покрыта мусором и радужной плёнкой. Об этом сообщает РРОО «Регион для жизни». Местные жители рассказывают, что это не единичный случай – погибших уток и черепах здесь находили регулярно в прошлом и позапрошлом годах.

По мнению экспертов общественной организации, массовая гибель обитателей прудов свидетельствует о нарушении экологического баланса водоёма.

В мае объявлен тендер на благоустройство прудов на 10,1 млн рублей – дорожки, качели, беседки. Однако проект снова игнорирует вопросы экологии водоёмов.

Местные жители насчитали до 20 погибших черепах. Фото: РРОО «Регион для жизни».

О проблемах качества благоустройства Черезовских прудов «КП-Рязань» неоднократно писала.