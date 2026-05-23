НовостиПолитика23 мая 2026 6:26

«Серьезных разрушений нет…» Губернатор Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область 23 мая

Источник:kp.ru
Губернатор Павел Малков заверил, что 11 БПЛА не нанесли серьезных разрушений региону в ночь на 23 мая.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Оперативные службы находятся на месте ликвидации последствий атаки украинских беспилотников в Рязанской области. Об этом утром 23 мая сообщил губернатор Павел Малков.

По словам губернатора, в ночь на субботу в регионе отразили атаку одиннадцати БПЛА. В результате атаки никто из людей не пострадал.

«Пострадавших и серьезных разрушений нет. В одном из муниципальных округов обломки беспилотника попали на территорию промышленного объекта. Идет ликвидация последствий, на месте работают оперативные службы», - заверил Малков.

В Минобороны РФ сообщили, что с 22 мая 20:00 по 23 мая 07:00 силы ПВО перехватили и уничтожили 348 беспилотников над 15 регионами России, в том числе над Рязанской областью.