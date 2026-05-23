Губернатор Малков рассказал о разрушениях после атаки 11 БПЛА 23 мая

Серьезных разрешений в результате атаки БПЛА на Рязанскую область в ночь на 23 мая нет. В этом общественность субботним утром заверил губернатор Павел Малков.

«Сегодня ночью над территорией региона уничтожено 11 БПЛА. Пострадавших и серьезных разрушений нет», - написал Малков, сославшись на релиз Минобороны России.

Губернатор признался, что в одном из муниципальных округов Рязанской области обломки беспилотника попали на территорию промышленного объекта.

«Идет ликвидация последствий, на месте работают оперативные службы», - сообщил Малков.