В Рязани началась эвакуация электросамокатов и велосипедов на спецстоянку

В Рязани начали убирать средства индивидуальной мобильности (СИМ), нарушающие правила благоустройства. Особое внимание уделено историческому центру. Нарушения выявлены на Первомайском проспекте, проезде Завражнова, улице Дзержинского.

По каждому арендному самокату и велосипеду составляют акт, делают фотофиксацию и перемещают на спецплощадку МКУ «Техобеспечение» (ул. Бирюзова, 12-13). Вернуть технику можно после заявления и возмещения расходов на перемещение и хранение.

В городе запрещена эксплуатация электросамокатов и велосипедов в историческом центре и в некоторых парках и скверах.