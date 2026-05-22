НовостиОбщество22 мая 2026 12:03

В Рязани началась эвакуация электросамокатов и велосипедов на спецстоянку

Нарушения в размещении СИМ выявлены на Первомайском проспекте, проезде Завражнова, улице Дзержинского
За парковку не по правилам электросамокаты и велосипеды эвакуируют на спецплощадку.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани начали убирать средства индивидуальной мобильности (СИМ), нарушающие правила благоустройства. Особое внимание уделено историческому центру. Нарушения выявлены на Первомайском проспекте, проезде Завражнова, улице Дзержинского.

По каждому арендному самокату и велосипеду составляют акт, делают фотофиксацию и перемещают на спецплощадку МКУ «Техобеспечение» (ул. Бирюзова, 12-13). Вернуть технику можно после заявления и возмещения расходов на перемещение и хранение.

В городе запрещена эксплуатация электросамокатов и велосипедов в историческом центре и в некоторых парках и скверах.