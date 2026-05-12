Эвакуация электросамокатов и велосипедов влетит в копеечку: опубликованы цены на услуги «штрафстоянки» в Рязани

Администрация Рязани внесла изменения в прейскурант на возмещение убытков МКУ «Техобеспечение». Документ дополнил действующие тарифы расходами на перемещение и хранение велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Согласно новому прейскуранту, перемещение одного велосипеда на специальную площадку временного хранения обойдётся в 1073,72 рубля, а электросамоката – в 947,52 рубля. Хранение каждой единицы транспорта составит: велосипеда – 133 рубля в сутки, СИМ – 51 рубль в сутки.

Помимо этого, в документе закреплены и другие расценки: погрузочно-разгрузочные работы автокраном – от 1283 до 1645 рублей в час, перевозка грузовым самосвалом – 1101 рубль в час, хранение товарно-материальных ценностей – 307 рублей за каждые 3 квадратных метра в сутки (как по заявлению жителей, так и при принудительном вывозе).

Ранее мы писали, что средства индивидуальной мобильности, брошенные на тротуарах, будут эвакуировать на спецстоянку на улице Бирюзова.