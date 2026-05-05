В Рязани определили место для «штрафстоянки» электросамокатов и велосипедов

Утверждён порядок перемещения и хранения велосипедов и СИМ.

Администрация Рязани утвердила обновлённый порядок борьбы с хаотичной парковкой средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Электросамокаты и велосипеды, припаркованные вне специально отведённых мест (велопарковок, временных конструкций), будут эвакуироваться на специализированную площадку.

Единственным местом временного хранения определена территория МКУ «Техобеспечение» по адресу: улица Бирюзова (напротив домов № 12 и 13).

Нововведение коснётся в первую очередь кикшеринговых компаний (специализированных операторов проката электросамокатов). Именно их имущество, предоставляемое в аренду через мобильные приложения, чаще всего блокирует тротуары и проезды.

Порядок также устанавливает механизм расчёта стоимости расходов на перемещение и хранение «брошенного» транспорта.