Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2026 6:16

В больницах находятся семь человек, пострадавших при атаке БПЛА на Рязань

Всего на данный момент известно о 12 пострадавших и трех погибших
Источник:kp.ru
В больницах находятся семь человек, пострадавших при атаке БПЛА на Рязань.

В больницах находятся семь человек, пострадавших при атаке БПЛА на Рязань.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Семь человек находятся в больницах в результате атаки беспилотников на Рязань. Среди госпитализированных — четверо детей. Такую информацию озвучил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, два пациента (оба — взрослые) находятся в тяжелом состоянии. Врачи в Рязани проводят телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Ранее губернатор Павел Малков сообщал, что всего известно о 12 пострадавших. Три человека погибли. Повреждены жилые дома и территория одного из предприятий.