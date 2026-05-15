В больницах находятся семь человек, пострадавших при атаке БПЛА на Рязань.

Семь человек находятся в больницах в результате атаки беспилотников на Рязань. Среди госпитализированных — четверо детей. Такую информацию озвучил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, два пациента (оба — взрослые) находятся в тяжелом состоянии. Врачи в Рязани проводят телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Ранее губернатор Павел Малков сообщал, что всего известно о 12 пострадавших. Три человека погибли. Повреждены жилые дома и территория одного из предприятий.