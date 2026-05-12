Председатель СКР взял на контроль проверку из-за мусорного полигона в Троицком

В СУ СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка.

Жители села Троицкое обратились к главе СК России Александру Бастрыкину с жалобой на планируемое строительство мусорного полигона. Люди опасаются, что объект ухудшит экологию, вызовет неприятный запах, загрязнит водоёмы и погубит флору и фауну памятника природы «Лесостепное урочище у села Троицкое».

Обращения в разные инстанции результата не дали.

В СУ СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Олегу Васильеву доложить о ходе и результатах проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее «КП-Рязань» писала, что жители рязанских сёл пишут письма и собирают подписи против мусорного полигона, а в селе Троицком прошёл народный сход.