Жители рязанских сел объединились против мегасвалки в Захаровском округе

На народном сходе в селе Троицком решили «стучаться в каждую дверь».

«КП-Рязань» уже сообщала о нависшей над селами Захаровского и Пронского округов мусорной лавине. Конфликт вышел на новый уровень, сопротивление граждан обретает организованный характер. Состоялся народный сход жителей Троицкого, Тырново, Малинищ и Гремяк. Более сотни участников единогласно выступили против превращения сотни гектаров земли в зону складирования отходов.

Люди убеждены, что заявления о непригодности участка для сельского хозяйства – фикция. «Кто ездил, тот видел, где анализ земли? Никаких ответов нам не дали. Это хорошая земля, чернозем!» – возмущаются селяне.

Земли, которые якобы непригодны для сельского хозяйства, не подозревают об этом, поэтому уже вспаханы.

Среди ключевых доводов против полигона, который высказывали жители: близость ООПТ «Лесостепное урочище», расположение потенциально ядовитого полигона в зоне стока в Проню и Оку, а также скрытность принятия решений организаторами мегасвалки.

На сходе разработан четкий план действий. Первым делом начался сбор подписей: «без массовой поддержки жителей бумаги в инстанциях не примут», - убеждены собравшиеся. Далее последуют обращения в региональные и федеральные ведомства.

«Стучаться будем в каждую дверь. Полигон федерального значения – значит, и двери должны открыться не только областные», – заявили граждане.

Особая надежда у людей на «Народный фронт», который уже помог отстоять эту землю в 2015 году.

Сельчане настроены бескомпромиссно. «Их дети будут лягушек есть по-французски, а мы эту отраву глотать?» – эмоционально протестовали на встрече жители. Люди твердо намерены бороться за свое здоровье и будущее родной земли.